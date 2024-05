adidas-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 231 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Während das Management des Sportartikelherstellers bei den Gewinnaussichten zurückhaltend geblieben sei, erwarte sie, dass die anhaltende Markendynamik die Umsätze und Gewinne nach oben treiben dürfte, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Google Trends zeige ebenfalls ermutigende Anzeichen in den USA.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie verlor um 13:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 224,00 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 8,48 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 174 511 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 legte die adidas-Aktie um 21,6 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2024 / 20:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.