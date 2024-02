Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags fester

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent stärker bei 16 952,83 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,716 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 16 925,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16 918,21 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 952,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 16 892,48 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.01.2024, lag der DAX noch bei 16 594,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der DAX auf 15 189,25 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 476,43 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 1,09 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 17 004,55 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 2,59 Prozent auf 34,47 EUR), adidas (+ 2,58 Prozent auf 179,54 EUR), Commerzbank (+ 1,82 Prozent auf 10,89 EUR), Porsche (+ 1,68 Prozent auf 83,38 EUR) und EON SE (+ 1,11 Prozent auf 12,34 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen BMW (-1,32 Prozent auf 96,69 EUR), Zalando (-1,23 Prozent auf 18,42 EUR), Brenntag SE (-1,23 Prozent auf 80,26 EUR), Siemens Energy (-0,97 Prozent auf 13,75 EUR) und Continental (-0,92 Prozent auf 75,26 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 325 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 191,410 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at