adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von vier Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie konnte um 10:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 182,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,19 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111 715 adidas-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 9,9 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 30.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT



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