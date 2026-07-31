adidas Aktie

158,95EUR 0,70EUR 0,44%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.07.2026 14:03:34

adidas Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 215 Euro je Aktie belassen. Der Kapitalmarkt habe einen Fehlpass gespielt, kommentierte Thomas Maul am Freitag den Kursrutsch nach den jüngsten Quartalszahlen. Er rät, die Kursschwäche zum Einstieg zu nutzen. Die Fußball-Weltmeisterschaft und eine starke Laufschuh-Nachfrage hätten im zweiten Quartal fu?r einen Wachstumsschub gesorgt. Die Marketingausgaben und die Betriebsgemeinkosten dürften sich bereits im dritten Quartal normalisieren. Zudem könnten Zollru?ckerstattungen von 250 bis 300 Millionen US-Dollar bevorstehen./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Kaufen
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
158,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
158,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten