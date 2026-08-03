adidas Aktie
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|4,14%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 180 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem starken, von der Fußball-WM getriebenen Wachstum machten sich Anleger bei dem Sportartikelkonzern weiterhin Sorgen um die spätzyklischen Branchentrends und die Marketingaktivitäten der Konkurrenz, schrieb Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
180,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
163,00 €
|
Abst. Kursziel*:
10,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
165,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,53%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
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