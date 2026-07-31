HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Das zweite Quartal des Sportartikelherstellers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zwar günstig, aber bevor sich die Stimmung der Konsumenten nicht verbessere, dürften sich Investoren zurückhalten./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:59 / GMT

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