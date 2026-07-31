adidas Aktie

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31.07.2026 12:54:53

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach dem Kursrutsch infolge der vorgelegten Quartalszahlen von 210 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Rutsch sei überzogen gewesen, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Dynamik der Marke Adidas sei solide, und die Qualität des Umsatzwachstums sei kaum zu bestreiten./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
158,90 € 		Abst. Kursziel*:
25,87%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
159,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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