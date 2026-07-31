NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach dem Kursrutsch infolge der vorgelegten Quartalszahlen von 210 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Rutsch sei überzogen gewesen, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Dynamik der Marke Adidas sei solide, und die Qualität des Umsatzwachstums sei kaum zu bestreiten./rob/la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:45 / EDT





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