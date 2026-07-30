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30.07.2026 21:55:35

adidas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach vorgelegten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Wachstumspfad des Sportartikelkonzerns sei unverändert, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien beim Umsatz leicht übertroffen worden und so korrigierte er seine diesbezügliche Schätzung geringfügig nach oben - vor allem wegen Währungseffekten. Adidas biete in der Branche nach wie vor eines der besten Verhältnisse von Chancen und Risiken./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
159,35 € 		Abst. Kursziel*:
44,34%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
160,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,39%
Analyst Name::
- 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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