NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas nach vorgelegten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Wachstumspfad des Sportartikelkonzerns sei unverändert, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen seien beim Umsatz leicht übertroffen worden und so korrigierte er seine diesbezügliche Schätzung geringfügig nach oben - vor allem wegen Währungseffekten. Adidas biete in der Branche nach wie vor eines der besten Verhältnisse von Chancen und Risiken./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:43 / BST



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