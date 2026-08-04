adidas Aktie

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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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04.08.2026 07:39:57

adidas Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 219 auf 173 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Umsatztrend erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Robert Krankowski am Montag. Die Aktien erwartet er in einer engen Bandbreite, bis die Markterwartungen an die Profitabilität entsprechend korrigiert worden seien./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Neutral
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
173,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
167,30 € 		Abst. Kursziel*:
3,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
162,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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