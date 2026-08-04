adidas Aktie
|162,00EUR
|-3,85EUR
|-2,32%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 219 auf 173 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der Umsatztrend erscheine stabil, die Marge allerdings verwundbar, schrieb Robert Krankowski am Montag. Die Aktien erwartet er in einer engen Bandbreite, bis die Markterwartungen an die Profitabilität entsprechend korrigiert worden seien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
173,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
167,30 €
|
Abst. Kursziel*:
3,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
162,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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