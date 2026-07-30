adidas Aktie
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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148,75 €
|
Abst. Kursziel*:
41,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
148,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,27%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
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