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30.07.2026 13:18:39

adidas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
148,75 € 		Abst. Kursziel*:
41,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
148,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,27%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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