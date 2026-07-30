FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. "Gut, aber nicht gut genug", fasste Adam Cochrane am Donnerstag seine Einschätzung zu den Resultaten des Sportartikelherstellers zusammen. Angesichts der gestiegenen Erwartungen im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft dürfte das Zahlenwerk die Anleger enttäuschen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:56 / CET





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