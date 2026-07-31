adidas Aktie
|160,50EUR
|2,25EUR
|1,42%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Bestürzung über das kostenbedingte Verfehlen des operativen Gewinnziels (Ebit) sei auf einer Zuversicht ausstrahlenden Telefonkonferenz vom Management nur teilweise gemildert worden, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber an einen weiteren Abbau der Betriebskosten im weiteren Verlauf des Jahres 2026 und bestätigte seine Prognosen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
160,35 €
|
Abst. Kursziel*:
27,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
160,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
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17:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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17:58
|Freundlicher Handel: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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15:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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14:49
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): adidas-Aktie erhält Hold (finanzen.at)
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13:49
|Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet adidas-Aktie (finanzen.at)
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12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
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12:26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu adidas
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|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:03
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:59
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:54
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:47
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:03
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:59
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:54
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:47
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:03
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|13:59
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,75
|1,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:47
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|18:55
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:28
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Apple Neutral
|UBS AG
|17:36
|Microsoft Buy
|UBS AG
|17:35
|Amazon Buy
|UBS AG
|17:00
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|16:47
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|16:46
|AXA Halten
|DZ BANK
|15:48
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15:47
|ING Group Buy
|UBS AG
|15:46
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:45
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|15:43
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:39
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|15:37
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|15:22
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|15:16
|Danone Buy
|UBS AG
|15:16
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:15
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|15:12
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:12
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|15:11
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|15:10
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:09
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:08
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|14:40
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|14:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:06
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:05
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|14:03
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:59
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|13:55
|BBVA Neutral
|UBS AG
|13:54
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG