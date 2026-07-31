adidas Aktie

160,50EUR 2,25EUR 1,42%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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31.07.2026 19:47:40

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Bestürzung über das kostenbedingte Verfehlen des operativen Gewinnziels (Ebit) sei auf einer Zuversicht ausstrahlenden Telefonkonferenz vom Management nur teilweise gemildert worden, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber an einen weiteren Abbau der Betriebskosten im weiteren Verlauf des Jahres 2026 und bestätigte seine Prognosen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
160,35 € 		Abst. Kursziel*:
27,85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
160,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,73%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19:47 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
14:03 adidas Kaufen DZ BANK
13:59 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:54 adidas Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

adidas 160,75 1,58% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

19:47 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
19:01 OMV Underperform RBC Capital Markets
18:55 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:28 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
17:36 Apple Neutral UBS AG
17:36 Microsoft Buy UBS AG
17:35 Amazon Buy UBS AG
17:00 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
16:51 Amazon Kaufen DZ BANK
16:47 Microsoft Kaufen DZ BANK
16:46 AXA Halten DZ BANK
15:48 Sanofi Neutral UBS AG
15:47 ING Group Buy UBS AG
15:46 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:46 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:46 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:45 L'Oréal Buy UBS AG
15:43 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:39 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
15:37 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
15:22 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
15:16 Danone Buy UBS AG
15:16 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
15:15 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 London Stock Exchange Buy UBS AG
15:12 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:12 AXA Outperform RBC Capital Markets
15:11 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
15:11 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
15:10 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:09 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
15:08 BP Outperform RBC Capital Markets
14:40 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
14:38 Air Liquide Kaufen DZ BANK
14:36 Linde Outperform Bernstein Research
14:10 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
14:06 Amazon Outperform RBC Capital Markets
14:05 Sanofi Kaufen DZ BANK
14:03 adidas Kaufen DZ BANK
14:01 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:00 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:59 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:57 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
13:55 BBVA Neutral UBS AG
13:54 AB InBev Buy UBS AG
13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
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