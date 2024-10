adidas-Analyse: Warburg Research verleiht adidas-Aktie Hold in jüngster Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Frey stellte die Anleger in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf einen weiteren starken Quartalsbericht ein.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:37 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 234,20 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 31 164 adidas-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 27,6 Prozent zu Buche. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht.

