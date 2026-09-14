ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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14.09.2026 14:30:01

Advanced Micro Devices vs. ASML: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

As the artificial intelligence boom continues to reshape the technology landscape, choosing between Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) and ASML Holding N.V. (NASDAQ:ASML) requires an understanding of their distinct roles in the global chip ecosystem.

AMD designs the high-performance processors and AI accelerators that power modern data centers, while ASML provides the specialized lithography machines required to manufacture those very chips. Both companies sit at the heart of the digital revolution, but their business models, growth drivers, and market positions offer different risks and rewards for investors.

AMD designs chips for everything from home consoles to massive AI data centers. The company operates in the competitive landscape of semiconductor stocks, producing processors that compete for space in the world's most powerful servers. In its latest annual report, filed for the 2025 fiscal year, it highlighted strategic agreements with OpenAI and partnerships with Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) to deploy high-performance hardware. It also continues to support console manufacturers like Sony (NYSE:SONY) and Microsoft (NASDAQ:MSFT), as well as portable gaming platforms.

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12:57 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 ASML NV Buy UBS AG
01.09.26 ASML NV Buy UBS AG
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ASML NV 1 381,40 -5,81% ASML NV

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