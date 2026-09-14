NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Stimmung in der Halbleiterbranche habe sich zuletzt wieder gebessert, schrieb Stacy Rasgon am Sonntag. Er hat jedoch das Gefühl, dass die Pläne von Anthropic-Chef Dario Amodei hinsichtlich einer verlangsamten KI-Entwicklung die Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms wieder in den Vordergrund rücken könnten. Der Experte betonte allerdings, dass ein geringeres Tempo nicht zwangsläufig auch gebremste Investitionen bedeute./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.