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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Stimmung in der Halbleiterbranche habe sich zuletzt wieder gebessert, schrieb Stacy Rasgon am Sonntag. Er hat jedoch das Gefühl, dass die Pläne von Anthropic-Chef Dario Amodei hinsichtlich einer verlangsamten KI-Entwicklung die Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms wieder in den Vordergrund rücken könnten. Der Experte betonte allerdings, dass ein geringeres Tempo nicht zwangsläufig auch gebremste Investitionen bedeute./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
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Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
$ 650,00
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
$ 516,13
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Abst. Kursziel*:
25,94%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
$ 516,13
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Abst. Kursziel aktuell:
25,94%
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Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
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KGV*:
-
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