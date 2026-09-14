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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon bezog in einer am Montag vorliegenden Studie Stellung zur Debatte über KI-Sicherheit und eine vielleicht erforderliche Beschränkung der Geschwindigkeit des Ausbaus von KI-Modellen. Er sieht mehrere mögliche Szenarien, wobei es sich in vielen Fällen um unternehmerisches Kalkül handele. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass es den KI-Laboren tatsächlich Angst mache, wenn der Mensch die Kontrolle über die Künstliche Intelligenz verliere. Er glaubt aber nicht, dass ein geringeres Entwicklungstempo zwangsläufig auch verlangsamte Ausgaben bedeutet./tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 650,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 485,70
|
Abst. Kursziel*:
33,83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 490,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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02.09.26
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29.08.26
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26.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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