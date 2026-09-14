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14.09.2026 15:24:44

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon bezog in einer am Montag vorliegenden Studie Stellung zur Debatte über KI-Sicherheit und eine vielleicht erforderliche Beschränkung der Geschwindigkeit des Ausbaus von KI-Modellen. Er sieht mehrere mögliche Szenarien, wobei es sich in vielen Fällen um unternehmerisches Kalkül handele. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass es den KI-Laboren tatsächlich Angst mache, wenn der Mensch die Kontrolle über die Künstliche Intelligenz verliere. Er glaubt aber nicht, dass ein geringeres Entwicklungstempo zwangsläufig auch verlangsamte Ausgaben bedeutet./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 485,70 		Abst. Kursziel*:
33,83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 490,46 		Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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