Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
20.12.2025 15:52:00
Airbus sucht eine souveräne EU-Cloud
Airbus sieht bei sich einen großen Cloud-Bedarf: Dabei will der Flugzeughersteller aber unbedingt auf eine europäische Lösung setzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.12.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
18.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)