AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse auf Rekordhoch - Kursschwankungen positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwachen Gesamtmarkt (DAX) haben die Aktien der Deutsche Börse am Montag ein weiteres Rekordhoch erklommen. Die zunehmenden Kursschwankungen an den Finanzmärkten dürften die Investoren auf Trab halten und für gute Umsätze der Börsenbetreiber sorgen. Um 2,9 Prozent auf 264,80 Euro ging es am Nachmittag in der Spitze mit den Anteilen des Börsenbetreibers aufwärts.

Um knapp 20 Prozent sind die Aktien der Deutschen Börse seit Jahresbeginn nach oben geklettert. Die Papiere des Kontrahenten Euronext (Euronext NV) hatten am Donnerstag einen Höchstkurs erreicht. Nicht zuletzt die politischen Entwicklungen seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und dessen erratisches Vorgehen dürften die Investoren zu immer neuen Anpassungen ihrer Portfolios zwingen - mit positiven Folgen für die Börsenbetreiber.

Sowohl bei Zins-Produkten an der Derivatebörse Eurex als auch im Kassahandel auf Xetra seien die Umsätze im Januar und Februar gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, hatte Analyst Jochen Schmitt von der Metzler Bank jüngst festgestellt. Die Deutsche Börse dürfte von dem günstigen Kapitalmarktumfeld profitieren. Skaleneffekte kämen den Ergebnissen zugute, denn die Kostenbasis werde stark von Fixkosten bestimmt./bek/la/jha/