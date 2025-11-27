DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deutsche Börse-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Börse-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 137,05 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,297 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 221,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 616,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,62 Prozent vermehrt.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,63 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Papiere an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers lag beim Börsengang bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at