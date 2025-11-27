Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Frühe Anlage
|
27.11.2025 10:03:20
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Börse-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 137,05 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,297 Deutsche Börse-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 221,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 616,20 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,62 Prozent vermehrt.
Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,63 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Papiere an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers lag beim Börsengang bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten
|
27.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform' - Ziel 228 Euro (dpa-AFX)
|
27.11.25
|NACHBÖRSE/XDAX unverändert bei 23.766 Pkt - Dt. Börse nicht bewegt (Dow Jones)
|
27.11.25
|Deutsche Börse launches €5.3bn bid for private equity-backed Allfunds (Financial Times)
|
27.11.25
|Deutsche Börse launches €5.3bn bid for private equity-backed Allfunds (Financial Times)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kaum Veränderungen: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
27.11.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Exklusive Gespräche zu möglichem Erwerb von Allfunds (EQS Group)