Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Kurstreiber
|
27.11.2025 08:27:39
Deutsche Börse-Aktie erholt sich: JPMorgan erwartet Trendwende
Vorbörslich kletterten die Papiere der Eschborner auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren XETRA-Schluss auf 225,40 Euro. Damit würden sie es auch erstmals seit Juni wieder über ihre 50-Tage-Linie schaffen. Seit dem Rekord im Mai haben Deutsche Börse-Aktien bis zu 31 Prozent verloren, bevor in der Vorwoche eine Erholung einsetzte.
JPMorgan-Experte Enrico Bolzoni begründete den relativ schwachen Lauf im zweiten Halbjahr mit der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen. Die Bewertung der Aktie werde aber der Qualität und breiten Aufstellung des Finanzunternehmens nicht gerecht. Mit seinem Kursziel von 292 Euro traut er ihnen eine Rückkehr auf Rekordniveau zu.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen
|06:06
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:06
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:06
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|224,40
|1,54%