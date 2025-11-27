Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kurstreiber 27.11.2025 08:27:39

Deutsche Börse-Aktie erholt sich: JPMorgan erwartet Trendwende

Deutsche Börse-Aktie erholt sich: JPMorgan erwartet Trendwende

Bei Aktien der Deutschen Börse bahnt sich am Donnerstag nach einer JPMorgan-Empfehlung ein Test des jüngsten Abwärtstrends an.

Vorbörslich kletterten die Papiere der Eschborner auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren XETRA-Schluss auf 225,40 Euro. Damit würden sie es auch erstmals seit Juni wieder über ihre 50-Tage-Linie schaffen. Seit dem Rekord im Mai haben Deutsche Börse-Aktien bis zu 31 Prozent verloren, bevor in der Vorwoche eine Erholung einsetzte.

JPMorgan-Experte Enrico Bolzoni begründete den relativ schwachen Lauf im zweiten Halbjahr mit der recht geringen Volatilität an den Märkten, der enttäuschenden Entwicklung im Bereich Investment Management Solutions und Sorgen vor KI-Belastungen. Die Bewertung der Aktie werde aber der Qualität und breiten Aufstellung des Finanzunternehmens nicht gerecht. Mit seinem Kursziel von 292 Euro traut er ihnen eine Rückkehr auf Rekordniveau zu.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Deutsche Börse und Circle bringen Stablecoins auf europäische Märkte - Aktien uneins

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AGmehr Analysen

06:06 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
12.11.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 224,40 1,54% Deutsche Börse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:12 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: Moderat positive Vorgaben für den ATX -- DAX dürfte wenig verändert starten -- Asiens Börsen höher
Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich vorbörslich wenig Bewegung ab. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen