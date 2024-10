AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse in Rekordnähe nach Zahlen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt rekordhohen Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) haben am Mittwoch nach der Vorlage von Quartalszahlen vorbörslich Federn gelassen. Anstatt neue Bestmarken in Kauf zu nehmen, nahmen Anleger Gewinne mit.

Im Tradegate-Handel wurden die Aktien am Morgen mit knapp 213 Euro fast zwei Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Am vergangenen Donnerstag waren in der Spitze 218,70 Euro für die Aktien des Börsenbetreibers bezahlt worden.

Die am Vorabend nach Börsenschluss veröffentlichten Resultate lagen nach Händlerangaben leicht unter den Erwartungen, während ein angehobener Ausblick den Aktien nicht mehr half. Dieser war laut dem Experten Michael Werner von der UBS schon in den Konsensschätzungen eingearbeitet. Im dritten Quartal hätten die Erträge geringfügig enttäuscht.

Stark sei das Quartalsergebnis auf der operativen Gewinnebene gewesen, allerdings begünstigt durch niedrigere Kosten./tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------