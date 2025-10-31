Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Scout24-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht.

Die Aktie verlor um 11:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 99,70 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 32,40 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 57 691 Scout24-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 18,4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 26.02.2026 erwartet.

