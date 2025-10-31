Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Scout24-Analyse im Blick
|
31.10.2025 11:34:47
Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Scout24-Aktie
Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht.
Aktieninformation im Fokus: Die Scout24-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Aktie verlor um 11:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 99,70 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 32,40 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 57 691 Scout24-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 18,4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 26.02.2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
