Scout24 Aktie

100,30EUR -0,60EUR -0,59%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

31.10.2025 06:01:00

Scout24 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Overweight
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
146,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
99,95 € 		Abst. Kursziel*:
46,07%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
100,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,56%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

