Scout24 Aktie
|100,30EUR
|-0,60EUR
|-0,59%
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
31.10.2025 06:01:00
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 146 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem Internetportal-Betreiber am Donnerstagabend in seinem Resümee ein starkes drittes Quartal mit zuversichtlichen Signalen Richtung Jahresende. Er bleibt generell optimistisch./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
146,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
99,95 €
|
Abst. Kursziel*:
46,07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
100,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,56%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 146 Euro (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
30.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
30.10.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf (EQS Group)
|
30.10.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy (EQS Group)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)