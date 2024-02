Aktien-Analyse: DZ BANK stuft Porsche-Aktie auf Kaufen hoch

Die DZ Bank hat Porsche AG von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 115 auf 98 Euro gesenkt. Der Autobauer sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem gut gefu?llten Auftragsbuch profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. In 2024 du?rften sich zudem die Preiserhöhungen aus dem Jahr 2023 sukzessive positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken, lautet seine These. Zudem erscheine ihm die weitere Entwicklung weniger von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abhängig als bei anderen Herstellern. Den reduzierten fairen Wert begründete er mit seinen gesenkten Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2024 und 2025.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Porsche-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Porsche-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 08:47 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 81,98 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 50 Porsche-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 2,4 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2024



