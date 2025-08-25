Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Zinshoffnung
|
25.08.2025 14:17:39
Aktien-Booster: Zinssignale treiben Rheinmetall, RENK, HENSOLDT
• Friedensgespräche bleiben Risikofaktor
• Was der Rheinmetall-Aktie Auftrieb verschafft
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder im Aufwind
Nachdem die Friedensgespräche im Russland-Ukraine-Konflikt wieder in den Hintergrund gerückt sind, gelingt es den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT, sich am Montag weiter zu stabilisieren. Schon am Freitag konnten die Papiere ihre Verluste wieder abschütteln.
Am Montag geht es im XETRA-Handel für die Anteilsscheine von Rheinmetall zeitweise um 1,26 Prozent auf 1.643,00 Euro nach oben. Die Papiere von RENK steigen derweil um 2,33 Prozent auf 59,83 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 1,39 Prozent höher bei 87,75 Euro notiert.
Positive Signale vs. geopolitisches Risiko
Die jüngsten Kurszuwächse von Rheinmetall werden vor allem durch geldpolitische Signale aus den USA befeuert, wie die Stuttgarter Zeitung erklärt. Fed-Chef Jerome Powell stellte für den Herbst Zinssenkungen in Aussicht - niedrigere Finanzierungskosten könnten auch Investitionen in die Rüstungsindustrie erleichtern und stützen neben Rheinmetall weitere Branchenwerte.
Zudem setzte das Unternehmen selbst neue Akzente: Vorstandschef Armin Papperger kündigte an, das Rüstungsgeschäft noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um international wettbewerbsfähiger zu werden und neue Märkte zu erschließen.
Ein Restrisiko bleibe jedoch die geopolitische Entwicklung. Friedensgespräche könnten die Nachfrage nach Rüstungsgütern dämpfen, doch Experten gehen angesichts hoher Verteidigungsbudgets vieler Staaten von einer anhaltend soliden Auftragslage aus.
Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verliert zum Start (finanzen.at)
|
22.08.25
|Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT stärker: Citigroup hebt den Daumen (finanzen.at)
|
22.08.25
|Börse Europa in Grün: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|HENSOLDT
|88,10
|2,32%
|RENK
|59,68
|1,79%
|Rheinmetall AG
|1 646,00
|1,64%