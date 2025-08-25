Rheinmetall Aktie

Zinshoffnung 25.08.2025 14:17:39

Aktien-Booster: Zinssignale treiben Rheinmetall, RENK, HENSOLDT

Aktien-Booster: Zinssignale treiben Rheinmetall, RENK, HENSOLDT

Nach jüngsten Verlusten zeigen sich Rheinmetall & Co. wieder im Aufwind. Während geldpolitische Signale Rückenwind geben, könnten Friedensgespräche die Nachfrage nach Rüstungsgütern dämpfen.

• Rüstungsaktien können sich von Verlusten erholen
• Friedensgespräche bleiben Risikofaktor
• Was der Rheinmetall-Aktie Auftrieb verschafft

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder im Aufwind

Nachdem die Friedensgespräche im Russland-Ukraine-Konflikt wieder in den Hintergrund gerückt sind, gelingt es den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT, sich am Montag weiter zu stabilisieren. Schon am Freitag konnten die Papiere ihre Verluste wieder abschütteln.
Am Montag geht es im XETRA-Handel für die Anteilsscheine von Rheinmetall zeitweise um 1,26 Prozent auf 1.643,00 Euro nach oben. Die Papiere von RENK steigen derweil um 2,33 Prozent auf 59,83 Euro, während die HENSOLDT-Aktie 1,39 Prozent höher bei 87,75 Euro notiert.

Positive Signale vs. geopolitisches Risiko

Die jüngsten Kurszuwächse von Rheinmetall werden vor allem durch geldpolitische Signale aus den USA befeuert, wie die Stuttgarter Zeitung erklärt. Fed-Chef Jerome Powell stellte für den Herbst Zinssenkungen in Aussicht - niedrigere Finanzierungskosten könnten auch Investitionen in die Rüstungsindustrie erleichtern und stützen neben Rheinmetall weitere Branchenwerte.

Zudem setzte das Unternehmen selbst neue Akzente: Vorstandschef Armin Papperger kündigte an, das Rüstungsgeschäft noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um international wettbewerbsfähiger zu werden und neue Märkte zu erschließen.

Ein Restrisiko bleibe jedoch die geopolitische Entwicklung. Friedensgespräche könnten die Nachfrage nach Rüstungsgütern dämpfen, doch Experten gehen angesichts hoher Verteidigungsbudgets vieler Staaten von einer anhaltend soliden Auftragslage aus.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

20.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
08.08.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Rheinmetall Hold Warburg Research
08.08.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 88,10 2,32% HENSOLDT
RENK 59,68 1,79% RENK
Rheinmetall AG 1 646,00 1,64% Rheinmetall AG

