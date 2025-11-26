thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
26.11.2025 10:04:39

AKTIEN IM FOKUS: Alles was 'Thyssen' heißt gefragt - Analysten optimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien mit Thyssen im Namen haben am Mittwoch im weiter erholten Gesamtmarkt überdurchschnittliche Kursgewinne erzielt. Am auffälligsten sind die Papiere der jüngst von thyssenkrupp abgespaltenen Marine-Werft TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) mit einer Erholung um mehr als 6,5 Prozent auf 63,95 Euro. Sriram Krishnan von der Deutschen Bank sieht nach dem jüngsten Kursrutsch eine Einstiegschance und riet mit einem Ziel von 80 Euro zum Kauf.

TKMS waren am 20. Oktober an die Börse gegangen und hatten am ersten Tag zwischenzeitlich 107 Euro gekostet. Aus der Rüstungsfantasie von Thyssenkrupp Marine Systems wurde im Zuge der jüngsten Branchenkorrektur dann aber erst einmal eine Belastung, die den Kurs im Zuge der Spekulation auf ein Kriegsende in der Ukraine zeitweise bis auf 57 Euro drückte. Dabei hält Krishnan die fundamentale Ausgangslage für verbessert. Er ist optimistischer für die Profitabilität und den Barmittelfluss des Konzerns.

Auch thyssenkrupp nucera erholten sich von ihrem Tief seit April. Hier strich Michele della Vigna von Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung nach den jüngsten Eckdaten für das Gesamtjahr angesichts ihrer unterdurchschnittlichen Entwicklung gegenüber anderen europäischen Wasserstoffaktien. Das vom Unternehmen nach unten angepasste Jahresziel erscheine nun realistischer.

Thyssenkrupp selbst näherten sich an der Spitze des MDAX mit plus 5 Prozent wieder ihrer 50-Tage-Linie. Salzgitter schossen nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um fast 10 Prozent nach oben. Die Analysten Bastian Synagowitz und Liam Fitzpatrick sehen im Aktionsplan der Europäischen Kommission eine stahlfreundlichere Politik. Der Sektor würde damit attraktiver und in jene Stellung gebracht, in der die Zement- und Verteidigungsbranche vor einigen Jahren gewesen sei./ag/mis/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen

07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 8,95 3,88% thyssenkrupp AG
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 7,42 0,68% thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 61,90 1,73% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Börsen in Fernost am Mittwoch letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zur Wochenmitte seitwärts. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen