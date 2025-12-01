Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

01.12.2025 11:44:38

AKTIEN IM FOKUS: Lufthansa auf Zweijahreshoch - JPMorgan-Note bewegt Airlines

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Branchenausblick von JPMorgan auf 2026 hat am Montagvormittag bei den Aktien europäischer Airlines Spuren hinterlassen. Am deutlichsten fiel die Kursreaktion bei AIR France-KLM aus, deren Aktien ihre jüngste Erholungsjagd zeitweise um mehr als 9 Prozent auf 11,515 Euro ausbauten. Hier gab der Experte Harry Gowers seine bisherige Zurückhaltung auf und votiert beim Kursziel 14 Euro nun mit "Overweight". Damit traut er ihnen fast eine Rückkehr an das Rekordhoch vom August zu.

Bei Air France-KLM rechnet Gowers - wie auch bei der Lufthansa - mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sieht Margenpotenzial. Lufthana-Papiere schafften es daraufhin mit 8,39 Euro auf einen neuen Höchststand seit zwei Jahren. Gowers stuft die Aktien nun "Neutral" ein und nicht mehr mit "Underweight".

Neu negativ sieht Gowers easyJet, deren Aktien entsprechend verloren. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnet er mit einem Überangebot und stufte daher neben Easyjet auch Jet2 ab. Ryanair bleibt er aufgrund hoher Barmittelzuflüsse zwar gewogen, sieht hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben. Jet2-Aktien gaben nach, Ryanair lagen leicht im Plus.

Branchenfavorit von Gowers ist die Airline-Holding IAG. Ihre Aktien drehten nach der jüngsten Erholung allerdings an einer Charthürde ab.

UBS-Experte Jarrod Castle lobte derweil Easyjet für ihr verhältnismäßig neues Geschäft mit Pauschalreisen. Ende der vergangenen Dekade gestartet, habe sich dieser Bereich vom Verlustbringer vor der Corona-Pandemie inzwischen gemausert und bringe dem Unternehmen 2025 mehr als ein Drittel seines Vorsteuergewinns. Castle geht davon aus, dass die Gewinne im Urlaubsgeschäft weiter dynamischer sprudeln als im Airline-Bereich./ag/gl/stk

