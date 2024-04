AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte durchwachsen - Rheinmetall nach Abstufung schwach

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihren Rekordrallys bis Anfang des Monats profitieren Rüstungswerte aktuell kaum von der immer angespannteren geopolitischen Lage. Aktien des Antriebstechnik-Spezialisten RENK haben seit dem Rekordhoch am 2.April bis zu knapp einem Drittel korrigiert und erholen sich aktuell etwas. Papiere des Elektronikanbieters HENSOLDT halten sich nach bis zu 20 Prozent Korrektur aktuell nur stabil.

Bei Rheinmetall geht es am Freitagmorgen gar abwärts, nachdem die Deutsche Bank am Vorabend ihre Kaufempfehlung gestrichen hatte. Analyst Christoph Laskawi zog sein Kursziel zwar auf 510 Euro an, liegt damit aber nur etwa auf aktuellem Xetra-Niveau. In der Spitze hatten Rheinmetall Anfang April schon fast 572 Euro gekostet und seither knapp zwölf Prozent korrigiert.

Die kurz- und mittelfristigen Aussichten seien angemessen eingepreist, so Laskawi. Er rechnet zwar mit einer Aufstockung der mittelfristigen Konzernziele am Kapitalmarkttag, aber auch dies sei im Kurs enthalten./ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------