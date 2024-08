Aktien-Tipp DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 43 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe vergangene Woche mit einer Kappung der Prognosen für die Geschäftsjahre 2024 und 2026 gerechnet, da er sie für zu optimistisch halte, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Chu sprach von einer "verpassten Gelegenheit" und sieht ein "echtes Risiko", dass der Logistikkonzern seine Jahresziele verfehlen werde.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:23 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 36,90 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 2,44 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146 860 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2024 fiel die Aktie um 13,7 Prozent zurück. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:58 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.