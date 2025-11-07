Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 229 Euro auf "Buy" belassen. Jon Bell zog ein Fazit zum dritten Quartal und den Aussagen des Baustoffkonzerns in der Telefonkonferenz. Er verwies in dem am Freitag vorliegenden Resümee unter anderem auf ein positiveres Preis-Kosten-Verhältnis und einen verlangsamten Volumenrückgang. Das Management sehe "enormes" Aufwärtspotenzial angesichts der Volumina, die derzeit auf dem Niveau der 1950er Jahre lägen.

Um 11:32 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 197,30 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 16,07 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36 521 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 68,3 Prozent aufwärts.

