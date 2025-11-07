Heidelberg Materials Aktie

Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Analyse im Fokus 07.11.2025 11:49:50

Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Jon Bell das Heidelberg Materials-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 229 Euro auf "Buy" belassen. Jon Bell zog ein Fazit zum dritten Quartal und den Aussagen des Baustoffkonzerns in der Telefonkonferenz. Er verwies in dem am Freitag vorliegenden Resümee unter anderem auf ein positiveres Preis-Kosten-Verhältnis und einen verlangsamten Volumenrückgang. Das Management sehe "enormes" Aufwärtspotenzial angesichts der Volumina, die derzeit auf dem Niveau der 1950er Jahre lägen.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:32 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 197,30 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 16,07 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36 521 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 68,3 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen

07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Heidelberg Materials 195,85 -1,09% Heidelberg Materials

