Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Analyse im Fokus
|
07.11.2025 11:49:50
Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 229 Euro auf "Buy" belassen. Jon Bell zog ein Fazit zum dritten Quartal und den Aussagen des Baustoffkonzerns in der Telefonkonferenz. Er verwies in dem am Freitag vorliegenden Resümee unter anderem auf ein positiveres Preis-Kosten-Verhältnis und einen verlangsamten Volumenrückgang. Das Management sehe "enormes" Aufwärtspotenzial angesichts der Volumina, die derzeit auf dem Niveau der 1950er Jahre lägen.
Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:32 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 197,30 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 16,07 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36 521 Heidelberg Materials-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 68,3 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|195,85
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.