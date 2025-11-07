Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 218 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern sei der einzige globale Akteur, der sich auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und Automatisierung (DDAA) konzentriere, schrieb Anthony Codling am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das Unternehmen sei überzeugt davon, dass die operative Effizienz dadurch auf ein neues Niveau gehoben wird und damit auch die Rendite für die Aktionäre steigt. In seinen Schätzungen nahm er gewisse Kürzungen vor nach den Zahlen zum dritten Quartal.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 13:17 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 197,75 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63 759 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 68,7 Prozent.

