Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktie im Blick
|
07.11.2025 13:34:50
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 220 auf 218 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Baustoffkonzern sei der einzige globale Akteur, der sich auf Dekarbonisierung, Digitalisierung und Automatisierung (DDAA) konzentriere, schrieb Anthony Codling am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das Unternehmen sei überzeugt davon, dass die operative Effizienz dadurch auf ein neues Niveau gehoben wird und damit auch die Rendite für die Aktionäre steigt. In seinen Schätzungen nahm er gewisse Kürzungen vor nach den Zahlen zum dritten Quartal.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Heidelberg Materials legte um 13:17 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 197,75 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,24 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 63 759 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Anteilsschein 68,7 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|195,85
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.