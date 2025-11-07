DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Heidelberg Materials-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Heidelberg Materials-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Heidelberg Materials-Anteile bei 48,63 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,563 Heidelberg Materials-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 196,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 045,86 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 304,59 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 36,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at