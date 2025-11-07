Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Lukrative Heidelberg Materials-Investition?
|
07.11.2025 10:04:27
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient
Das Heidelberg Materials-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Heidelberg Materials-Anteile bei 48,63 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,563 Heidelberg Materials-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 196,75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 4 045,86 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 304,59 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 36,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|195,85
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.