WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

Bewertung im Blick 07.11.2025 09:39:08

UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie

UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Treffen mit dem Top-Management des Baustoffkonzerns mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das Nachfrageumfeld sei eher schwierig, doch die Verkaufspreise entwickelten sich gut und es gebe Möglichkeiten für weitere Übernahmen, schrieb Julian Radlinger am Freitag. Sollten aber keine attraktiven Deals zustande kommen, würden die Ausschüttungen an die Aktionäre steigen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 198,50 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 15,87 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13 379 Heidelberg Materials-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 69,3 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

07.11.25 Heidelberg Materials Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
Heidelberg Materials 195,85 -1,09%

Heidelberg Materials 195,85 -1,09% Heidelberg Materials

