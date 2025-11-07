Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Bewertung im Blick
|
07.11.2025 09:39:08
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Treffen mit dem Top-Management des Baustoffkonzerns mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das Nachfrageumfeld sei eher schwierig, doch die Verkaufspreise entwickelten sich gut und es gebe Möglichkeiten für weitere Übernahmen, schrieb Julian Radlinger am Freitag. Sollten aber keine attraktiven Deals zustande kommen, würden die Ausschüttungen an die Aktionäre steigen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 198,50 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 15,87 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13 379 Heidelberg Materials-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 69,3 Prozent nach oben.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform (finanzen.at)
|
07.11.25
|Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aktienempfehlung Heidelberg Materials-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.11.25
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Heidelberg Materialsmehr Analysen
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.25
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|195,85
|-1,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.