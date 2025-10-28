Aktien-Tipp Symrise-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können.

Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:57 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 76,80 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 43,23 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 206 444 Symrise-Aktien. Das Papier verlor auf Jahressicht 2025 24,3 Prozent. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

