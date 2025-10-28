Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktie auf dem Prüfstand
|
28.10.2025 10:13:48
Aktien-Tipp Symrise-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können.
Aktienanalyse online: Die Symrise-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:57 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 76,80 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 43,23 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 206 444 Symrise-Aktien. Das Papier verlor auf Jahressicht 2025 24,3 Prozent. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Symrise-Aktie (finanzen.at)
|
29.10.25
|UBS AG gibt Symrise-Aktie Buy (finanzen.at)