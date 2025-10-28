Symrise Aktie

76,10EUR -4,02EUR -5,02%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

28.10.2025 13:14:29

Symrise Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Charles Eden in seiner Reaktion vom Dienstag. Dazu liege das untere Ende der gesenkten Jahreszielspanne dafür niedriger als befürchtet./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,94 € 		Abst. Kursziel*:
28,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,09%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

