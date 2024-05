Aktienempfehlung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Management des Logistikkonzerns habe sich zuversichtlich hinsichtlich einer Erholung der Umschlagvolumina im zweiten Halbjahr gezeigt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 19:59 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 39,54 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 3,69 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 578 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2024 7,6 Prozent ein. Voraussichtlich am 01.08.2024 wird DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

