Aktienempfehlung: So bewertet RBC Capital Markets die Deutsche Bank-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,75 Euro belassen. Das Geldhaus habe gut abgeschnitten und mit den Erträgen in allen Sparten die Konsensschätzungen mindestens erreicht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die höher als erwartet ausgefallene Risikovorsorge und der angehobene Ausblick - wenngleich im Rahmen der Konsensschätzungen - dürften aber Fragen aufwerfen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Bank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:06 Uhr ging es um 6,8 Prozent auf 14,62 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 21,39 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 8 015 346 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 gewann die Aktie 21,7 Prozent. Am 24.07.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

