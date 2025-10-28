Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

Equal Weight-Einstufung 28.10.2025 10:58:47

Aktienempfehlung Symrise-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Symrise-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Equal Weight" belassen. Enttäuschende Quartalszahlen und die Prognosesenkung seien ein Rückschlag, gerade angesichts der jüngsten Kurserholung, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Preisdruck im Bereich Aroma Molecules bleibe die größte Bremse.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Symrise befand sich um 10:41 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,1 Prozent auf 77,04 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 11,63 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 249 911 Symrise-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Jahresanfang 2025 um 24,1 Prozent. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Symrise

