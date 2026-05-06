Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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06.05.2026 15:05:38
Alcon Q1 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu Novartis AG
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07.05.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwacher Handel: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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07.05.26
|Minuszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
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07.05.26
|Press Release: Novartis breaks ground on Denton, -2- (Dow Jones)
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07.05.26
|Press Release: Novartis breaks ground on Denton, -2- (Dow Jones)
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07.05.26
|Press Release: Novartis breaks ground on Denton, Texas radioligand therapy site; construction now underway across all new US facilities (Dow Jones)
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05.05.26
|Aktien Schweiz etwas fester - Nestle und Novartis bremsen (Dow Jones)
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05.05.26
|Börse Zürich: SLI klettert am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
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|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
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|Novartis AG 2. Linie
|113,90
|-1,73%
|Novartis AG
|123,56
|-2,08%
|Novartis AG ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.5 ADRs
|55 000,00
|1,71%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|123,00
|-2,38%
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