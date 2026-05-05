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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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05.05.2026 08:28:33

Novartis Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser senkte nach dem Bericht zum ersten Quartal in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Umsatz und das Kerngeschäft des Pharmaherstellers bis 2030 leicht. Sein sich bis Juni 2027 erstreckendes Kursziel bestätigte er indes. Es sei angesichts eines erwarteten jährlichem Ergebniswachstums je Aktie von 7 Prozent zwischen 2027 und 2030 im Pharmageschäft sowie des Potenzials der Pipeline gerechtfertigt, schrieb Vosser./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Overweight
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
114,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
17,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
114,90 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
17,49%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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