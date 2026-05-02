Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die hohe Aktienbewertung sieht Analyst Matthew Weston eher Risiken, wie er am Dienstagabend nach einem genaueren Blick auf den Quartalsbericht schrieb. Es gebe in der Branche jedenfalls bessere Chancen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
116,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
113,62 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
115,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,09%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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