Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Equal Weight" belassen. James Gordon passte sein Bewertungsmodell in seiner am Mittwoch vorliegenden Auswertung an die Erkenntnisse vom ersten Quartal an. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei auf dem aktuellen Bewertungsniveau recht ausgewogen. Im zweiten Halbjahr stünden viele wichtige Studienergebnisse bevor./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
114,72 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4,60%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
115,90 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,54%
|
Analyst Name::
James Gordon
|
KGV*:
-
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