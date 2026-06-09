Novartis Aktie
|127,00EUR
|-0,04EUR
|-0,03%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
09.06.2026 09:17:58
Novartis Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu den wöchentlichen Verschreibungszahlen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Buy
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
135,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
116,70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116,94 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,44%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:30
|Börse Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
09:30
|Dienstagshandel in Zürich: SMI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08.06.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.06.26
|Press Release: Novartis to highlight Rhapsido(R) -2- (Dow Jones)
|
08.06.26
|Press Release: Novartis to highlight Rhapsido(R) data across multiple immune-mediated diseases at EAACI Congress 2026 (Dow Jones)
|
05.06.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.06.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|09:17
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09:17
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09:17
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.06.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|126,68
|-0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:07
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:05
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|07:48
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.