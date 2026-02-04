Novartis Aktie
|124,80EUR
|-1,50EUR
|-1,19%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb James Quigley am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Der Ausblick liege unter den Markterwartungen. Bei den meisten Experten werde allerdings die Avidity-Übernahme noch nicht berücksichtigt, merkte er an. Daher sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sell
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
104,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
115,84 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-10,22%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
114,36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
