Novartis Aktie

124,80EUR -1,50EUR -1,19%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

04.02.2026 08:51:35

Novartis Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 104 Franken auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse lägen weitgehend im erwarteten Rahmen, schrieb James Quigley am Mittwoch nach den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Der Ausblick liege unter den Markterwartungen. Bei den meisten Experten werde allerdings die Avidity-Übernahme noch nicht berücksichtigt, merkte er an. Daher sieht er kaum Korrekturbedarf am Konsens./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sell
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
104,00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
115,84 CHF 		Abst. Kursziel*:
-10,22%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
114,36 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

