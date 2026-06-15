AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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15.06.2026 20:28:00
AMD flirts with a $900 billion valuation after beefing up its memory technology
AMD’s stock is surging, with the company now worth more than JPMorgan Chase.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.at)
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15.06.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
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15.06.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt am Mittag deutlich an (finanzen.at)
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15.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
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15.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)