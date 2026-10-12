AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
12.10.2026 15:30:24
AMD Introduces Helion Open Blueprint For Agentic AI Infrastructure
(RTTNews) - Advanced Micro Devices Inc. (AMD), a semiconductor company, on Monday introduced AMD Helion, an open rack infrastructure blueprint designed to support agentic artificial intelligence (AI) workloads.
Based on an Open Compute Project (OCP) specification, AMD Helion offers flexible configurations with air or liquid cooling, combining AMD EPYC processors and GPU acceleration to meet varying performance, power and cost requirements.
The blueprint supports CPU-only racks with up to 32,768 CPU cores using sixth-generation AMD EPYC processors, as well as integrated systems combining EPYC CPUs, Instinct MI350P GPUs and general-purpose computing.
AMD plans to contribute the specification to OCP for further development and adoption. Helion rack configurations are under development with ecosystem partners and are expected to be available in November 2026.
On the Nasdaq, AMD shares were down nearly 1% after closing at $608.10 on Friday.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|538,90
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen stabil -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag ohne große Ausschläge. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.