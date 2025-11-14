AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
14.11.2025 16:53:00
AMD nimmt Intel weitere x86-Marktanteile ab
Mehr als 30 Prozent der von Juli bis September verkauften x86-Prozessoren lieferte AMD. Im Vorjahr waren es erst 25 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
