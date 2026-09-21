AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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21.09.2026 17:31:07

AMD Stock Rises 9%

(RTTNews) - Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) is up 9.46 percent, gaining $52.92 to $612.74 on Monday. The move comes after MindWalk Holdings announced results from a production deployment of the open-source OpenFold3 structure prediction model using AMD Instinct MI325X GPUs, AMD Inference Microservices and Vultr's cloud infrastructure.

AMD is currently trading at $612.74, up from the previous close of $559.82 after opening at $583.94 on the Nasdaq. The stock has traded between $582.27 and $613.92 during the session, with trading volume at 18.65 million shares versus average volume of 24.95 million.

MindWalk said the production deployment covered protein, RNA, DNA, ligand and antibody-antigen structure prediction workflows, with antibody-antigen inference time falling approximately fivefold compared with its prior environment. The deployment was conducted on MindWalk's production workloads and serves as an independent validation of AMD's Inference Microservices for OpenFold3 in a life-sciences setting. AMD shares have traded between $154.78 and $613.92 over the past 52 weeks.

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 533,20 10,04% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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