AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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21.09.2026 17:31:07
AMD Stock Rises 9%
(RTTNews) - Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) is up 9.46 percent, gaining $52.92 to $612.74 on Monday. The move comes after MindWalk Holdings announced results from a production deployment of the open-source OpenFold3 structure prediction model using AMD Instinct MI325X GPUs, AMD Inference Microservices and Vultr's cloud infrastructure.
AMD is currently trading at $612.74, up from the previous close of $559.82 after opening at $583.94 on the Nasdaq. The stock has traded between $582.27 and $613.92 during the session, with trading volume at 18.65 million shares versus average volume of 24.95 million.
MindWalk said the production deployment covered protein, RNA, DNA, ligand and antibody-antigen structure prediction workflows, with antibody-antigen inference time falling approximately fivefold compared with its prior environment. The deployment was conducted on MindWalk's production workloads and serves as an independent validation of AMD's Inference Microservices for OpenFold3 in a life-sciences setting. AMD shares have traded between $154.78 and $613.92 over the past 52 weeks.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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18:00
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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16:01
|Optimismus in New York: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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17.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
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17.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
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17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|533,20
|10,04%
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