RATIONAL Aktie
|616,00EUR
|3,00EUR
|0,49%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach dem Kapitalmarkttag in Wittenheim (Frankreich) mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Die Präsentation der iVario-Produktreihe, die an dem neuen Produktionsstandort hergestellt werde, sei überzeugend gewesen, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 22:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Neutral
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
750,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
613,50 €
|
Abst. Kursziel*:
22,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
616,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,75%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
