MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht

Die RATIONAL-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des RATIONAL-Papiers betrug an diesem Tag 394,65 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 25,339 RATIONAL-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 616,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 621,44 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 56,21 Prozent gesteigert.

Alle RATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,91 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der RATIONAL-Anteile an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Der Erstkurs der RATIONAL-Aktie belief sich damals auf 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at