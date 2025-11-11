RATIONAL Aktie
|649,00EUR
|13,00EUR
|2,04%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 741 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem Großküchen-Ausrüster hätten höhere Kosten und die US-Zölle die Profitabilität belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
741,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
644,50 €
|
Abst. Kursziel*:
14,97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
649,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,18%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
